Авторегистратор whatsapp на Linux

Надо сделать скрипт, который будет получать номер телефона, вставлять его в эмулятор андроида на Linux, получать код подтверждения, и прописывать его в приложении, и рассылает информационные сообщения.

Нужно, чтобы этот код мог работать на удаленном сервере, меняя прокси для каждого нового телефона.

Так же нужно сделать так, чтобы код мог работать в несколько потоков (то есть было запущено хотя бы 4-5 эмуляторов параллельно)