Расширение для браузеров Chrome, Firefox

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Прикладное ПОЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Плагин должны уметь делать: 

1. Парсить данные через POST запрос с сайта, подставляя в отправляемых данных номер следующей страницы. 

1.1. Парсить данные нужно одновременно с 7ми сайтов. Нужно реализовать параллельную работу.

1.2. Циклическая работа. После того как достигли конца, начинаем парсинг сначала.

1.3. При повторном парсинге учитывать отпарсенные данные. Например, когда начинаем парсить, записываем ID первого элемента, и при повторном парсинге парсим пока не встретим этот ID или до конца.

2. Отправлять полученные данные запросом на сервер.

Можно разрабатывать плагин отдельно для хрома и фф.

6 лет назад
yokozuan
Алексей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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