Макрос семантического анализа текста Excel 2016

Необходимо реализовать скрипт, который будет ждать появления pdf файлов в папке. Как только файл(ы) появятся в папке - отправить их на печать (через Acrobat Reader или Foxit Reader) и удалить. И ждать файлов дальше. В имени файла ...
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Здравствуйте.
Нужен файл Excel 2016 с макросом для семантического анализа текста. Если это реально сделать без макросов – я буду только рад.
Первый лист должен содержать поле для ввода текста, а также поля для ввода заголовка, ключевых слов и описания сайта. По итогу - четыре поля. По нажатию кнопки на первом листе следующим листом после текста документа, макрос должен выдать статистику по тексту аналогично той которую выдает сервис http://advego.ru/text/seo/, а именно со следующими показателями:
- Количество символов;
- Количество символов без пробелов;
- Количество слов;
- Количество стоп-слов;
- Вода;
- Тошнота текста.
На этом же листе должна быть статистика заголовкам, ключевых слов, а также описания относительно тексту страницы, включая следующие показатели по каждому из полей:
- Текст заголовка/ключевых слов/описания;
- Процент вхождения слов из заголовка/ключевых слов/описания в введенный текст;
- Релевантность заголовка/ключевых слов/описания к введенному тексту.
Кроме того, нужен Word-файл со всеми формулами и кодом макроса. Код макроса нужно закомментировать, т.к. в коде я не разбираюсь.
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