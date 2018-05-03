Макрос семантического анализа текста Excel 2016

Здравствуйте.

Нужен файл Excel 2016 с макросом для семантического анализа текста. Если это реально сделать без макросов – я буду только рад.

Первый лист должен содержать поле для ввода текста, а также поля для ввода заголовка, ключевых слов и описания сайта. По итогу - четыре поля. По нажатию кнопки на первом листе следующим листом после текста документа, макрос должен выдать статистику по тексту аналогично той которую выдает сервис http://advego.ru/text/seo/, а именно со следующими показателями:

- Количество символов;

- Количество символов без пробелов;

- Количество слов;

- Количество стоп-слов;

- Вода;

- Тошнота текста.

На этом же листе должна быть статистика заголовкам, ключевых слов, а также описания относительно тексту страницы, включая следующие показатели по каждому из полей:

- Текст заголовка/ключевых слов/описания;

- Процент вхождения слов из заголовка/ключевых слов/описания в введенный текст;

- Релевантность заголовка/ключевых слов/описания к введенному тексту.

Кроме того, нужен Word-файл со всеми формулами и кодом макроса. Код макроса нужно закомментировать, т.к. в коде я не разбираюсь.