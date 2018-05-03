Построение графика в Matlab

Написать программу, для построения двух кривых по заданным точкам. Точки задаются в текстовом файле (.txt), содержащем четыре столбца. Разделителем целой и дробной части чисел в файле - запятая. Первая строка файла пояснительный текст, где через символ # указаны наименования столбцов. Координаты точек первой кривой указаны в первых двух столбцах, координаты для второй кривой - вторая пара столбцов исходного файла. По оси абсцисс откладываются значения из первого и третьего столбцов, по оси ординат-значения из второго и четвертого столбцов. Подписи осей соответствуют наименованию кривых в первой строке файла.