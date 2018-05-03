Нужно настроить выполнение рутинных действий на компе

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Задача подобрать софт (автоматизатор рутинных действий на компе) создать на нем скрипт. добиться регулярного выполнения без участия человека. Показать настройки (аля как менять паузу между выполнениями скрипта)

Цель один раз записать действия мышкой и ввод с клавиатуры (авторизацию на сайт пропускаем, буду вручную заходить)

6 лет назад
GorpOne
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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