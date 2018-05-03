Написать макрос для ворд

Задача такая. Есть 300 файлов, таких, как в приаттаченном примере. Для того чтобы сделать правильный маркдаун для сайта, надо обозначить полужирный шрифт и списки. При этом полужирный шрифт заключается в звездочки без пробелов. Перед каждым пунктом списка ставится звездочка и пробел.

Т.е. полужирный шрифт в тексте должен выглядеть вот так: *Шаровидный рак*

Длинные списки (там, где есть выделенная жирным часть) должны выглядеть вот так:

* *Шаровидный .* Узел имеет форму шара без капсулы и встречается чаще других форм. Опухоль отличается однородной структурой, хотя в ней встречаются и зоны распада, а также участки с кровоизлияниями.

.* Узел имеет форму шара без капсулы и встречается чаще других форм. Опухоль отличается однородной структурой, хотя в ней встречаются и зоны распада, а также участки с кровоизлияниями. * *Диффузный тип .* Формируется из эпителия, покрывающего изнутри альвеолы, и выглядит под микроскопом как зона с инфильтрацией паренхимы, а также с зонами распада.

.* Формируется из эпителия, покрывающего изнутри альвеолы, и выглядит под микроскопом как зона с инфильтрацией паренхимы, а также с зонами распада. * *Рак Пенкоста.* Рак легочной верхушки. Захватывает реберную часть, часть позвоночника, нервы шейного и плечевого сплетения, сосуды под ключицей, симпатический ствол.

Короткие списки, в которых нет полужирного шрифта, вот так:

* центральный, который чаще всего протекает в крупных бронхах;

* периферические формы, развивающиеся в мелких бронхах;

* атипичные раковые процессы.

Маркеры списков я здесь оставила, чтобы было понятно, что это пункты списка. Вообще, маркеры нужно убрать. С нумерованными списками - так же: Жирный шрифт заключить в звездочки без пробелов. потом убрать цифры, проставить звездочки.

Пишите, сколько будет стоить макрос и сколько времени потребуется.