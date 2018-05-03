Написать макрос для ворд

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Задача такая. Есть 300 файлов, таких, как в приаттаченном примере. Для того чтобы сделать правильный маркдаун для сайта, надо обозначить полужирный шрифт и списки. При этом полужирный шрифт заключается в звездочки без пробелов. Перед каждым пунктом списка ставится звездочка и пробел.

Т.е. полужирный шрифт в тексте должен выглядеть вот так:  *Шаровидный рак* 

Длинные списки (там, где есть выделенная жирным часть) должны выглядеть вот так:

 

  • * *Шаровидный.* Узел имеет форму шара без капсулы и встречается чаще других форм. Опухоль отличается однородной структурой, хотя в ней встречаются и зоны распада, а также участки с кровоизлияниями.
  • * *Диффузный тип.* Формируется из эпителия, покрывающего изнутри альвеолы, и выглядит под микроскопом как зона с инфильтрацией паренхимы, а также с зонами распада.
  • * *Рак Пенкоста.* Рак легочной верхушки. Захватывает реберную часть, часть позвоночника, нервы шейного и плечевого сплетения, сосуды под ключицей, симпатический ствол.
Короткие списки, в которых нет полужирного шрифта, вот так:

 

  • * центральный, который чаще всего протекает в крупных бронхах;
  • * периферические формы, развивающиеся в мелких бронхах;
  • * атипичные раковые процессы.
Маркеры списков я здесь оставила, чтобы было понятно, что это пункты списка. Вообще, маркеры нужно убрать. С нумерованными списками - так же: Жирный шрифт заключить в звездочки без пробелов. потом убрать цифры, проставить звездочки.

Пишите, сколько будет стоить макрос и сколько времени потребуется.

6 лет назад
IPlatonova
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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