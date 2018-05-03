2 UML схемы по коду Python

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Исправить UML в контрольной работе.

1)классовая диаграмма не соответствует нотации uml.

2)диаграмма взаимодействия не соответствует нотации uml и не соответствует коду(например, imagebase не создает imageproxy).

Python
6 лет назад
Constantin20
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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