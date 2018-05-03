Доработка программы qt/c++

Добрый день. У нас есть программа на c++ с использованием qt которая взаимодействует с крипто-валютными биржами через апи. Сейчас есть ряд задач по доработке и расширению ее функционала. В качестве пробной задачи необходимо сделать статистику торговли по подробному техническому заданию (тз скину при общении). Если есть опыт работы с c++ и qt, пишите, обсудим сотрудничество.