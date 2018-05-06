Привет!

Постоянно слетает интернет соединение из-за обрыва связи (т.к. живу в селе) Задача заключается в следующем: Сделать батник, который будет каждые 30 минут хостовать google.com и если соединения нету, то подключать интернет соединение, если пинг есть, то ждать следующие 30мин. и т.д.

Тех. сведения: 1) Интернет проводной, кабель приходит в модем и через LAN кабель в комп.

2) Батник нужен для Win XP 32-bit и для Win Server 32-bit

3) Поставить роутер не предлагать.