Такое задание уже видел здесь и увидел вашу заявку на выполнение. Поэтому решил сразу написать вам.

Создать приложения на языках, которые лучше всего знаете, например на

JavaScript, C#, Visual Basic или C++. Более того, можно создавать компоненты на

одном языке и использовать их в приложении, написанном на другом языке

программирования. Приложения могут использовать среду выполнения Windows, то

есть собственный API, встроенный в операционную систему.

Тема: Разработка системы индивидуальной работы преподавателя.

Основныефункции:

o ведение данных по нескольким группам / специальностям / предметам;

o список лабораторных работ, список тем лекций;

o ведение журнала занятий;

o ведение журналаоценок;

o экспорт / импортданных в XML.