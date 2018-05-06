Нужна программа которая должна построить регрессионную модель(все формулы и источники данных есть в прикрепленном файле), и ее оценку, желательно с помощью обобщенного метода моментов, как результат нужно вывести полученную регрессию и данные анализа в виде ...
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Такое задание уже видел здесь и увидел вашу заявку на выполнение. Поэтому решил сразу написать вам.
Создать приложения на языках, которые лучше всего знаете, например на
JavaScript, C#, Visual Basic или C++. Более того, можно создавать компоненты на
одном языке и использовать их в приложении, написанном на другом языке
программирования. Приложения могут использовать среду выполнения Windows, то
есть собственный API, встроенный в операционную систему.
Тема: Разработка системы индивидуальной работы преподавателя.
Основныефункции:
o ведение данных по нескольким группам / специальностям / предметам;
o список лабораторных работ, список тем лекций;
o ведение журнала занятий;
o ведение журналаоценок;
o экспорт / импортданных в XML.
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