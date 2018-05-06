Нужна программа которая должна построить регрессионную модель(все формулы и источники данных есть в прикрепленном файле), и ее оценку, желательно с помощью обобщенного метода моментов, как результат нужно вывести полученную регрессию и данные анализа в виде ...
Программа в Delphi "Идентификация объекта по частотным характеристикам
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1.ввод точек АЧХиз электронной таблицы
2.нахождениепередаточной функции без учета запаздывания
3.построение поней ФЧХ
4.ввод точекэкспериментальной ФЧХ из электронной таблицы
5.вычитание из экспериментальнойФЧХ ранее построенной ФЧХ (п.3)
6.нахождение поразностной ФЧХ запаздывания
7.записьпередаточной функции объекта
Разрабатываемаяпрограмма должна реализовать следующие функции:
· вводточек амплитудно-частотной характеристики объекта из электронной таблицы;
· вводточек фазо-частотной характеристики объекта из электронной таблицы;
· выводдинамических параметров модели объекта второго порядка с запаздыванием.
Пользовательский интерфейсдолжен обеспечивать:
· наглядностьпредоставляемой информации;
· простотуи удобство использования;
· выводошибок, возникающих в процессе работы.
Разрабатываемаясистема должна включать в себя главное меню и блоки, выполняющие
соответствующие операции по вводу исходных данных и построению модели объекта
по частотным характеристикам.
Система должнаосуществлять обработку внутренних ошибок и вывод информации об ошибке
пользователю.
Необходимо предусмотреть контрольправильности вводимой информации, то есть проверку соответствия типов,
диапазона величин.
Интерфейс программы и логика обработкиданных осуществляется с использованием языка Delphi.
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