Отладить программу-рассыльщик MailTux2

Программа рассылки MailTux2 перестала работать, Пишет: "Приложение не активировано. Установлен лимит в 200 подписчиков. Пожалуйста, приобретите лицензию, после того как протестируете программу. Тем самым Вы поможете нам вкладывать больше усилий в разработку программы, и она получится более качественной. Если Вас что-либо не устраивает, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки"

Хотя есть лицензия и она прописана и была активирована очень давно.

Жду предложений.