Отладить программу-рассыльщик MailTux2

Нужно сделать расширение под хром и яндекс-броузеры: чтобы поддерживало залогиненность на сайтах [url=http://perfectmoney.is/]PerfectMoney.is[/url] и [url=http://advcash.com/]advcash.com[/url]. если залогинено, то сохраняет залогиненность сколько возможно. если разлогинилось то ждет еще заданное в настройках число минут:секунд и логинится обратно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа рассылки MailTux2 перестала работать, Пишет: "Приложение не активировано. Установлен лимит в 200 подписчиков. Пожалуйста, приобретите лицензию, после того как протестируете программу. Тем самым Вы поможете нам вкладывать больше усилий в разработку программы, и она получится более качественной. Если Вас что-либо не устраивает, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки"
Хотя есть лицензия и она прописана и была активирована очень давно.
Жду предложений.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
требуется сделать приложение для iOS и Андроид которое по API скачивает данные с сервера и отображает их в виде графиков. Подробное ТЗ вышлю по запросу. Тут сразу прошу указывать стоимость разработки (по проекту(от скольки)? или по ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад
Условия: Есть сервер (удалёнка предоставляется). На сервер, на определённый UDP порт периодически приходят пакеты, содержащие набор переменных: [b]A[/b],[b]B[/b],[b]C[/b],[b]D[/b] (именно в таком виде они приходят: открытие тега, переменная, закрытие тега). Есть ПО, которое принимает HTTP API запросы вида: [i][code]http://login:password@address:port/api/createEvent?timestamp=YYYY-MM-HHTHH:MM:SS&source=&caption=&description=[/code] [/i]Задача: В ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт6 лет назад
Получение прогноза по загруженности дорог в Москве в 2018 г. Пример программы: [url=http://christianherta.de/lehre/dataScience/machineLearning/neuralNetworks/LSTM.php]http://christianherta.de/lehre/dataScience/machineLearning/neuralNetworks/LSTM.php[/url] В данную программу следует подставить выборку чисел представленную на данном сайте: [url=https://yandex.ru/company/researches/2017/moscow_traffic_2017]https://yandex.ru/company/researches/2017/moscow_traffic_2017[/url] найти ее можно под названием история пробок за последние 5 лет, в итоге ...Закрыт6 лет назад
- $500
Требуется парсер linkedin.com( в рф заблочено). Парсим каталог: https://www.linkedin.com/directory/people-a?trk=uno-reg-guest-home-people-directory Каталог объёмный.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт6 лет назад
1.ввод точек АЧХиз электронной таблицы 2.нахождениепередаточной функции без учета запаздывания 3.построение поней ФЧХ 4.ввод точекэкспериментальной ФЧХ из электронной таблицы 5.вычитание из экспериментальнойФЧХ ранее построенной ФЧХ (п.3) 6.нахождение поразностной ФЧХ запаздывания 7.записьпередаточной функции объекта Разрабатываемаяпрограмма должна реализовать следующие функции: · вводточек амплитудно-частотной характеристики объекта из ...Закрыт6 лет назад
[table]Нужно костомизированная интеграция через API Мой склад с 1С. Полная двухсторонная синхронизация данных продажи, отгрузки, поступление, контрагенты и те.пр. Прощу веб-студии НЕ БЕСПОКОИТЬ нам нужен непосредственно сам программист, т.к. все равно нужно будет дальнейшая тех.поддержка ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Привет! Постоянно слетает интернет соединение из-за обрыва связи (т.к. живу в селе) Задача заключается в следующем: Сделать батник, который будет каждые 30 минут хостовать google.com и если соединения нету, то подключать интернет соединение, если пинг есть, ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
Такое задание уже видел здесь и увидел вашу заявку на выполнение. Поэтому решил сразу написать вам. Создать приложения на языках, которые лучше всего знаете, например на JavaScript, C#, Visual Basic или C++. Более того, можно создавать компоненты ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка программного обеспечения для имитационного моделирования бизнес-процессов предприятия.Закрыт6 лет назад