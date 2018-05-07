Написать приложение на iOS и на Андроиде

требуется сделать приложение для iOS и Андроид которое по API скачивает данные с сервера и отображает их в виде графиков.

Подробное ТЗ вышлю по запросу. Тут сразу прошу указывать стоимость разработки (по проекту(от скольки)? или по часовая оплата?)