Принять UDP пакет, сформировать на его базе HTTP запрос и отправить

Условия:

Есть сервер (удалёнка предоставляется). На сервер, на определённый UDP порт периодически приходят пакеты, содержащие набор переменных: A,B,C,D (именно в таком виде они приходят: открытие тега, переменная, закрытие тега).

Есть ПО, которое принимает HTTP API запросы вида:

[code]http://login:password@address:port/api/createEvent?timestamp=YYYY-MM-HHTHH:MM:SS&source=&caption=&description=[/code]

Задача:

В реальном времени слушать udp порт, на который поступают пакеты. При обнаружении пакета, содержащего набор переменных var1,var2,va3,time (пример указан в условиях), формировать и отсылать на его основе api http запрос, содержащий значение этих переменных, имеющий итоговый вид:

http://login:password@address:port/api/createEvent?timestamp=time&source=A&caption=B&description=C.

Всё должно происходить в реальном времени: получение, формирование, отправка.

Очень приветствуется: элементарный GUI (или просто файл настроек), с возможностью выбора какие именно переменные будут читаться с входящего потока и на какие места в http запросе будут ставиться их значения.

Сроки:

5 дней