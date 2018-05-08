Написать простой EXE

Привет, требуется создать программу, которая будет устанавливаться в скрытом режиме (формат ехе) ОБЪЕМ НЕ БОЛЕЕ 300 КБ

1). После запуска программы не выскакивает не какие окон, ошибок, просьб подтвердить установку и т д.

2). После установки висит в автозагрузке (маскируется под системный файл).

3). В панели задач отображается как системный файл.

4). После установки на комп автоматически определяет установленные на компе браузеры и мгновенно прописывает JS с сервера в консоль открытого браузера (ничем не выдавая процесс), если открывается второй браузер, автоматически прописывает и во второй браузер.

5). Если открытый браузер закрывается пользователем и снова открывается, ПОВТОРНО ПРОПИСЫВАЕТСЯ JS В КОНСОЛЬ БРАУЗЕРА.

6). Если программа уже установлена на компьютер, повторная установка не начинается.

7). После удачной установки программы автоматически отображается в админ панели восклицательным знаком.