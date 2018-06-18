Парсинг данных с сайта на С#

Нужно сделать расширение под хром и яндекс-броузеры: чтобы поддерживало залогиненность на сайтах [url=http://perfectmoney.is/]PerfectMoney.is[/url] и [url=http://advcash.com/]advcash.com[/url]. если залогинено, то сохраняет залогиненность сколько возможно. если разлогинилось то ждет еще заданное в настройках число минут:секунд и логинится обратно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на C# разработать утилиту, которая работала бы в сервисном режиме, и парсила бы информацию по лайв событию с заданной БК.
Парсинг данных для инфографики.
Передавать по матчу:
Id матча;
Название вида спорта;
Название чемпионата;
Название команды или ФИО игрока 1;
Название команды или ФИО игрока2;
Дату и время начала матча;
Возможно, еще информация по матчу (будет уточняться по ходу выполнения задачи).
По событиям в матче (владение, опасный момент, штрафной удар и т.п.):
Id матча;
Время матча (если оно есть);
Добавочное время (если оно есть);
Общий счет партии/сета/периода;
Id события;
Наименование события;
Время события;
К кому относится событие;
Возможно, еще информация по событиям в матче (будет уточняться по ходу выполнения задачи).
Сохранять данные в виде XML или txt файла.
Парсинг видео;
Траслировать видео по тем матчам, по которым это возможно, в отдельном окне, которое можно было бы встроить как iframe на любой сайт.
Передавать потоком;
Учесть, что в случае разрыва связи с источником при повторном соединении передаются данные с момента разрыва связи (при возможности).
Учесть, что одновременно могут вестись (транслироваться) несколько матчей, т.о. парсинг должен быть реализован как многопоточный.
Учесть, что для подключения к источнику может потребоваться VPN и/или Proxy.
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