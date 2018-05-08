Доработать программу на c++ ( QT5)

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Добрый день!

Необходимо доделать программу на c++ ( qt5)

В данный момент не работает выгрузка в удаленную базу MYSQL.

Нужно разобраться и исправить. Думаю проблема простая. В дальнейшем нужно будет дорабатывать программу.

Опыт с++ (qt) обязательно. 

Github

6 лет назад
lnmax
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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