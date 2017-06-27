Сделать полиграфический дизайн для товара ( товар пришлем в личку ). Дизайн должен в собе иметь логотип бренда, иметь информацыонную составляющую о товаре, не иметь мультяшных героев, по сути нести информацию ( (скинем ссылку на товар с подробным описанием )красиво оформленную ) которую как правило доносят на лицевой стороне коробки товара . Все должно быть на грамотном английсом языке.