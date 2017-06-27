Сделать полиграфический дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Сделать полиграфический дизайн для товара ( товар пришлем в личку ). Дизайн должен в собе иметь логотип бренда, иметь информацыонную составляющую о товаре, не иметь мультяшных героев, по сути нести информацию ( (скинем ссылку на товар с подробным описанием )красиво оформленную ) которую как правило доносят на лицевой стороне коробки товара . Все должно быть на грамотном английсом языке.

6 лет назад
Andrij411
Андрей 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Krokodila
Дарья 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$60
3 дня
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