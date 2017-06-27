Для компании по производству и монтажу пластиковых окон http://www.pvh-sibir.ru/ нужен красивый слайд с пластиковым окном и интерьером. Возможно девушка, которая пьет чай-кофе или просто стоит возле окна. Фирменные цвета - красный и серый. Более точно можно ...
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Сделать полиграфический дизайн для товара ( товар пришлем в личку ). Дизайн должен в собе иметь логотип бренда, иметь информацыонную составляющую о товаре, не иметь мультяшных героев, по сути нести информацию ( (скинем ссылку на товар с подробным описанием )красиво оформленную ) которую как правило доносят на лицевой стороне коробки товара . Все должно быть на грамотном английсом языке.
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