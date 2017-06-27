Верстка-дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Меня зовут Виктория я представитель компании Агу Групп. 

Нам нужна верстка сайта и изменение дизайна. Цена и сроки. Необходим профессионал своего дела за минимальный бюджет. По всем вопросам в личные сообщения.

6 лет назад
guest_14853375811771
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Шaблон OpenCart

    Hужно pипнуть шаблон мaгазинa на opencart.     Koнкpетно: Bыстрoить шaпку подобно оригинaлу, сдeлaть слайдeр подобно оpигиналу, мeню сайтa пoдoбно oригинaлу.  баннepы подобнo opигинaлу, тoвaры пo кaтeгopиям нa глaвной пoдобнo оpигинaлу, подвaл подoбно opигинaлу    Шаблoн главной ...

    OpenCart
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка и оформление темы сайта на WordPress

    Требуется настройка и оформление темы сайта на WordPress – тема оформления Spirited-lite:  1. настройка блоков главной страницы;  2. настройка форм;  3.оформление главной и внутренних страниц сайта.  4. сделать корпоративную почту  5.  настройка плагинов  прототип сайта имеется на бумаге  ссылка [url=http://www.busines-sale.ru/]www.busines-sale.ru/[/url]  хостинг Джино  Оплата поэтапно либо ...

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Шапка для сайта автосервиса

    Приветствую участников, необходимо сделать шапку для сайта автосервиса по следующему техзаданию: Размер: 1980х800, в ремонтной зоне автосервиса стоит пикап Chevrolet 3100 Pickup (изображение прикреплено), сам пикап находится слева (справа будет текст предложения). Изображение должно быть выполнено в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Смена дизайна админ панели

    Есть проект всё работает, но сделано во временном дизайне.  Есть сверстанная новая админ панель.  Надо прикрутить её к проекту.  По времени это должно занять 4-8 часов. Оплата поэтапно, либо в конце.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо выполнить новый дизайн для существующего сайта www.magniflex.biz.ua 5 страниц (главная страница, страница категории, страница с товаром, материалы, контакты) также для планшета и мобильного Итальянский - лёгкий, понятный, стильный дизайн. Сохраняем существующее наполнение (возможны незначительные изменения и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Всем добрый день! Нужно нарисовать баннер 800*250 пикселей Сроки - сегодня 27.06.17 Подробности сброшу в личное сообщение. Оплата на вебмани.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести корректировки в 2 лендинга

    $30

    Есть два лендинга в psd, в первом нужно добавить блок из 4 иконок и описание, во втором изменить изменить 2 фона и текстуры. Работы для опытного человека на 1-2 часа. Пишите - если сможете приступить ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад