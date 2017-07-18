Нарисовать 5 дополнительных страниц для сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок171 просмотр
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Раздел, карточка товаров и 3 текстовых

6 лет назад
madbbb
44 годаЭстония
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$150
5 дней
Отличная работа!
Уже далеко не первый наш проект с Богданом, все, как всегда, на высшем уровне :) Очень приятный человек и заказчик. Мои рекомендации! :)
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