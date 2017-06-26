Интернет-магазин электроники. Дизайн

Нужен хороший современный дизайн инет-магазина электроники: телефоны, ноуты, флешки и т.п.

По структуре всё как у всех:

-главная со слайдером

-карточками товара разбитыми на категории: топ, новинка, скидка

-несколько баннеров с горячими предложениями или типо того.

-подвал. может чтото еще.

- ну и страницы - фильтры, расширенный вид карточки товара, корзина.

Всё как у всех в общем.

Пишите сколько всё это может стоить за дизайн + примерно сроки.

Можете сверстать и посадить на Опен Кард? Отлично! Пишите отдельно сроки и стоимость +/-