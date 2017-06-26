Интернет-магазин электроники. Дизайн

Создать 2-3 изображения под этот одностраничник размера 1080х607пиксел Желательно девушке так как креативность не возбраняется сделать так что бы вы сами хотели перейти по ссылке и посмотреть. Ведь нам мужчинам сложно вас понимать порой) http://lady-purse-watch.com/ Можно брать любые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший современный дизайн инет-магазина электроники: телефоны, ноуты, флешки и т.п.
По структуре всё как у всех:
-главная со слайдером
-карточками товара разбитыми на категории: топ, новинка, скидка
-несколько баннеров с горячими предложениями или типо того.
-подвал. может чтото еще.
- ну и страницы - фильтры, расширенный вид карточки товара, корзина.
Всё как у всех в общем.
Пишите сколько всё это может стоить за дизайн + примерно сроки.
Можете сверстать и посадить на Опен Кард? Отлично! Пишите отдельно сроки и стоимость +/-
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