Дизайн лендинга для Агенства лидогенерации

1. Что нужно сделать:

Необходимо нарисовать дизайн лендинга для тематики "Агентство лидогенерации"

2. Описание задания:

Ссылка на прототип: http://yi7vza.axshare.com/#g=1&c=1&p=home

Ссылки на понравившиеся сайты:

https://agent-m.ru/lead-generation/

http://leadactiv.ru/

http://ws-right.ru/

- Нужно придумать что-то с логотипом, чтобы он смотрелся красиво. Возможно для него подойдёт шрифт "Bebas Neue". Особых требований по цвету и размеру, расположению к логотипу нет, главное, чтобы вписывался в дизайн концепцию всего сайта. Во вложении исходники логотипа

- Необходим сайт в светлых тонах

- Текст без капс-лока

- Подобрать картинки без использования лиц иностранцев

- Картинки должны быть эмоциональными и ассоциироваться с текстом, дополнять его

- Нарисовать ховеры на ссылки и кнопки

- Формат дизайна: PSD, с разбитыми по папкам слоями

3. Какой срок - Необходимо завершить работу до 03.07.2017 17:00 по МСК

4. Стоимость - 3000 рублей

5. Примечание:

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой и в портфолио есть примеры работ.

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке по проекту.