Дизайн лендинга для Агенства лидогенерации

сайт достаточно простой- корпоративный , ссылку скину в личку , пишите . нужен человек со вкусом , сайт серьезный . Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Что нужно сделать:
Необходимо нарисовать дизайн лендинга для тематики "Агентство лидогенерации"
2. Описание задания:
Ссылка на прототип: http://yi7vza.axshare.com/#g=1&c=1&p=home
Ссылки на понравившиеся сайты:
https://agent-m.ru/lead-generation/
- Нужно придумать что-то с логотипом, чтобы он смотрелся красиво. Возможно для него подойдёт шрифт "Bebas Neue". Особых требований по цвету и размеру, расположению к логотипу нет, главное, чтобы вписывался в дизайн концепцию всего сайта. Во вложении исходники логотипа
- Необходим сайт в светлых тонах
- Текст без капс-лока
- Подобрать картинки без использования лиц иностранцев
- Картинки должны быть эмоциональными и ассоциироваться с текстом, дополнять его
- Нарисовать ховеры на ссылки и кнопки
- Формат дизайна: PSD, с разбитыми по папкам слоями
3. Какой срок - Необходимо завершить работу до 03.07.2017 17:00 по МСК
4. Стоимость - 3000 рублей
5. Примечание:
Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой и в портфолио есть примеры работ.
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке по проекту.
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