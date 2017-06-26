Разработать баннеры на сайт

$35
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок293 просмотра
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Нужно создать 9 разных баннерных изображений.ДхВ:

3шт- 315*300 пикселей3шт - 300*2503шт - 950*250Все изображения должны быть разными!!!!!!

Подробная информация, ТЗ по запросу.

Оплата за все 2100руб (35$) или 240р за штуку (4$).

6 лет назад
HeavyMetal
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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