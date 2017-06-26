Дизайн сайта sventa.by

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок237 просмотров
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интернет магазин встраиваемой бытовой техники Cata\Ciarko. Название торговой сети Sventa. Необходиом сделать красивый дизайн сайта который будет на опен карте. Сайт должен быть живым и современным например как ultra.by. Есть примерный макет, но это не значит, что нужно делать так же.

Дизайн сайта
6 лет назад
guest_14984695952422
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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