Дизайн сайта sventa.by

интернет магазин встраиваемой бытовой техники Cata\Ciarko. Название торговой сети Sventa. Необходиом сделать красивый дизайн сайта который будет на опен карте. Сайт должен быть живым и современным например как ultra.by. Есть примерный макет, но это не значит, что нужно делать так же.