Восхитительный дизайн Landing Page на тему медицины

Добрый день!

Ищу дизайнера, который нацелен на продолжительное сотрудничество. Задача - создавать восхитительные дизайны landing page по готовым прототипам. Проекты самые разные: от автомобильной тематики и строительства, до медицины и it. В среднем, 3-4 проекта в месяц. У нас фиксированные дедлайны на выполнение проекта. Если вы привыкли затягивать сроки - не отправляйте заявку. Наш принцип - создавать для клиентов лучшие лендинги в их сфере.

На данный момент есть горячий проект на медицинскую тематику. Дизайн должен впечатлять. Во вложении ТЗ. Выбранному исполнителю отправлю полный прототип в формате PDF и дополнительные материалы.

Оставляйте заявки - будем знакомиться.