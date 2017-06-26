Нарисовать дизайн ленда и главной стр сайта, поправить готовые ленды

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок163 просмотра
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     Для понимания:  есть один большой сайт (главную стр. которого надо нарисовать в стиле готового ленда), внутри этого сайта  есть несколько лендингов. (четыри ленда уже нарисованы - пятый ленд рисуем по готовым)

     Задание: По уже готовому дизайну лендинга  ( см. приложение) 1)нужно нарисовать новый лендинг.  2) нарисовать дизайн главной страницы основного сайта 23фасад.рф 3)внести небольшие доработки в дизайн существующих лендов (который в приложение).  

    Исполнителю вышлю psd файл готового ленда с которого можно будет взять большую часть изображений и элементов для нового ленда и главной страницы.

    С удовольствием выслушаю рекомендации по дополнительным работам, которые будут полезны и уместны к моему сайту.   Прошу исполнителей присылать примеры своих работ.

6 лет назад
nruss
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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