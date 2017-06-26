Нарисовать дизайн ленда и главной стр сайта, поправить готовые ленды

Для понимания: есть один большой сайт (главную стр. которого надо нарисовать в стиле готового ленда), внутри этого сайта есть несколько лендингов. (четыри ленда уже нарисованы - пятый ленд рисуем по готовым)

Задание: По уже готовому дизайну лендинга ( см. приложение) 1)нужно нарисовать новый лендинг. 2) нарисовать дизайн главной страницы основного сайта 23фасад.рф 3)внести небольшие доработки в дизайн существующих лендов (который в приложение).

Исполнителю вышлю psd файл готового ленда с которого можно будет взять большую часть изображений и элементов для нового ленда и главной страницы.

С удовольствием выслушаю рекомендации по дополнительным работам, которые будут полезны и уместны к моему сайту. Прошу исполнителей присылать примеры своих работ.