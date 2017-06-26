Дизайн сайта ( одна страница )

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок235 просмотров
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Нужно разработать дизайн сайта ( одна страница ). Тематика: аренда автовышек, газелей, автодомов, манипуляторов. Логотип прилагаю. Домен vektor-avto.ru. В шапке расположить фото автовышек, логотип, слоган, контакты, меню. + дизайн для планшетов и для мобильных. На самой странице около 7 блоков вертикальных: о нас, автопарк, преимущества, клиенты, наши объекты, контакты. 

Стоимость, сроки ?

Дизайн сайта
6 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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