Дизайн посадочной страницы (не лендинг)

$35
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки173 просмотра
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Всем привет!

Нужно сделать дизайн посадочной страницы - оформление написанного текста, бюджет 2 т.р. Подробности в личке

6 лет назад
alexanderfrolov
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Aleksis377
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$35
1 день
Работа выполнена отлично и в срок. Спасибо
От сотрудничества с Александром только положительные эмоции! Приятный в общении, моментальная оплата. Мои рекомендации!
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