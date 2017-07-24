Дизайн LandingPage согласно "Noxtel.docx".

Там где скриншоты- я так вижу, что это может быть в форме слайдера:

Слева пункты списка, с справа слайде со скриншотами.

Noxtel - это бренд компании SalesDrive https://salesdrive.com.ua/ - соответственно, стили, иконки, графику один в один можно брать с https://salesdrive.com.ua/.

По-поводулоготипа Noxtel - с одной стороны, логотипа сейчаснету. С другой стороны - я вижу логотип как просто текст, например как тут:

· http://www.binotel.ua/

· https://www.pipedrive.com/pl