UI дизайн лендингов для регистрации мужчин на сайте

для dating site нужно сделать 2 англоязычных лендинга с теми же шагами что и в этих примерах

https://loveeto.ru/land/10925fab48545906b6e13d3da066f7ef12adf471?utm_campaign=%7Bclickid%7D&pid=%7Bpid%7D_%7Bsub3%7D

https://loveeto.ru/land/311e4c6a16abb1bc3529ec38dc7518081aa1f80a?utm_campaign=%7Bclickid%7D&pid=%7Bpid%7D_%7Bsub3%7D

лендинги для сайта bridespaza (point) com

варианты указанные в примере точно не отличаются хорошей конверсией. Поэтому над улучшением конверсии однозначно надо работать и думать.

Доп мотивация для мужчин

- мы можем дарить плюшки за регистрации

- мы можем слать спец оффер на почту

- мы можем еще что то , что предложите вы))!

Регистрация на сайте через подтверждения емаил. После прохождения этих шагов пользователь видит "заглушку"

http://joxi.ru/DrlBO7EC407QX2

Отрисовать в 3-х экранах (десктоп планшет и мобайл). конечно после согласования макета.