UI дизайн лендингов для регистрации мужчин на сайте

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок218 просмотров
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для dating site нужно сделать 2 англоязычных  лендинга с теми же шагами что и в этих примерах

https://loveeto.ru/land/10925fab48545906b6e13d3da066f7ef12adf471?utm_campaign=%7Bclickid%7D&pid=%7Bpid%7D_%7Bsub3%7D

https://loveeto.ru/land/311e4c6a16abb1bc3529ec38dc7518081aa1f80a?utm_campaign=%7Bclickid%7D&pid=%7Bpid%7D_%7Bsub3%7D

лендинги для сайта bridespaza (point) com

варианты указанные в примере точно не отличаются хорошей конверсией. Поэтому над улучшением конверсии однозначно надо работать и думать.

Доп мотивация для мужчин

- мы можем дарить плюшки за регистрации

- мы можем слать спец оффер на почту

- мы можем еще что то , что предложите вы))!

Регистрация на сайте через подтверждения емаил. После прохождения этих шагов пользователь видит "заглушку"

http://joxi.ru/DrlBO7EC407QX2

Отрисовать в 3-х экранах (десктоп планшет и мобайл). конечно после согласования макета.

6 лет назад
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
colorit_design
Ольга 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$120
15 дней
Отличное качество лендинга по разумной цене. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую 100%! Сроки нас не поджимали, Оля терпеливо ждала наши фидбеки. Исполнитель на связи в скайпе и по почте.
Алексей отличный заказчик, все на высшем уровне - обратная связь, ТЗ, оплата. Спасибо за интересный проект и плодотворное сотрудничество! Обращайтесь еще! Рекомендую!
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