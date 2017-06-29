Необходимо нарисовать дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки324 просмотра
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необходимо нарисовать дизайн лендинга тематика магазин по продаже берц сроки-до завтра,9:00 по МСК стоимость 2800 р приоритет буду отдавать фрилансерам,которые работали сданной тематикой прикрепляйте примеры своих работ,при отписке на проект,подробности обсудим с кандидатами,которых сам отберу

Дизайн лендинга
6 лет назад
emen291
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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