для dating site нужно сделать 2 англоязычных лендинга с теми же шагами что и в этих примерах https://loveeto.ru/land/10925fab48545906b6e13d3da066f7ef12adf471?utm_campaign=%7Bclickid%7D&pid=%7Bpid%7D_%7Bsub3%7D https://loveeto.ru/land/311e4c6a16abb1bc3529ec38dc7518081aa1f80a?utm_campaign=%7Bclickid%7D&pid=%7Bpid%7D_%7Bsub3%7D лендинги для сайта bridespaza (point) com варианты указанные в примере точно не отличаются хорошей конверсией. Поэтому над улучшением конверсии однозначно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн лендинга на тему "Европейские десерты на заказ"
Сроки – до 29.06.2017
Стоимость – 2500р.
Выбор будет в пользу фрилансеров, которые уже работали в этой или похожей тематике
При отписке на проект пожалуйста прикрепляйте примеры своих работ.
Все подробности обсудим с кандидатами.
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