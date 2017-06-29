Необходимо разработать дизайн лендинга на тему "Европейские десерты на заказ"

Сроки – до 29.06.2017

Стоимость – 2500р.

Выбор будет в пользу фрилансеров, которые уже работали в этой или похожей тематике

При отписке на проект пожалуйста прикрепляйте примеры своих работ.

Все подробности обсудим с кандидатами.