Шапка для сайта автосервиса

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок361 просмотр
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Приветствую участников, необходимо сделать шапку для сайта автосервиса по следующему техзаданию:

Размер: 1980х800, в ремонтной зоне автосервиса стоит пикап Chevrolet 3100 Pickup (изображение прикреплено), сам пикап находится слева (справа будет текст предложения). Изображение должно быть выполнено в темных тонах. Стиль - грандж, остальные детали на усмотрение дизайнера.

6 лет назад
ilya2ru
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$25
1 день
Отличная работа за несколько часов! Артем с полуслова понял, что мне нужно и качественно выполнил работу. Горячо рекомендую!
Все отлично, рекомендую! Спасибо за заказ!
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