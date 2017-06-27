Шапка для сайта автосервиса

необходимо нарисовать дизайн лендинга тематика магазин по продаже берц сроки-до завтра,9:00 по МСК стоимость 2800 р приоритет буду отдавать фрилансерам,которые работали сданной тематикой прикрепляйте примеры своих работ,при отписке на проект,подробности обсудим с кандидатами,которых сам отберу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую участников, необходимо сделать шапку для сайта автосервиса по следующему техзаданию:
Размер: 1980х800, в ремонтной зоне автосервиса стоит пикап Chevrolet 3100 Pickup (изображение прикреплено), сам пикап находится слева (справа будет текст предложения). Изображение должно быть выполнено в темных тонах. Стиль - грандж, остальные детали на усмотрение дизайнера.
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