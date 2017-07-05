Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок282 просмотра
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Необходимо выполнить новый дизайн для существующего сайта www.magniflex.biz.ua

5 страниц (главная страница, страница категории, страница с товаром, материалы, контакты) также для планшета и мобильного

Итальянский - лёгкий, понятный, стильный дизайн.

Сохраняем существующее наполнение (возможны незначительные изменения и дополнения), меняем только внешний вид.

Сайт работает как представительство торговой марки, с задачей продажи итальянских матрасов.

Поэтому необходимо оформить красивый, продающий сайт.

Дизайн сайта
6 лет назад
dr_moris
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Мы благодарны Виталию за качественную работу! Человек ответственный, порядочный, но главное профессионал своего дела, всем рекомендуем к сотрудничеству.
Быстрая оплата и минимум корректировок! Рекомендую как очень хорошего и положительного заказчика!
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