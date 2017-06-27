Настройка и оформление темы сайта на WordPress

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Требуется настройка и оформление темы сайта на WordPress – тема оформления Spirited-lite: 

1. настройка блоков главной страницы; 

2. настройка форм; 

3.оформление главной и внутренних страниц сайта. 

4. сделать корпоративную почту 

5.  настройка плагинов 

прототип сайта имеется на бумаге 

ссылка www.busines-sale.ru/ 

хостинг Джино 

Оплата поэтапно либо в конце

WordPress
6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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