Нужно разработать-нарисовать логотип для новостного сайта ( тематики технологий, науки, космоса ). Нужно несколько вариантов логотипа что бы мы среди предложеных выбрали то что нам больше всего подойдет ( отражает сушность нашего портала ) ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать полиграфический дизайн етикетки для двух разних товаров ( товары пришлем в личку, тематика товара Дом-Сад-Огород. ). Дизайн должен в себе иметь логотип бренда, иметь информацыонную составляющую о товаре ( на английском языке, соответственно вы должны понимать английский ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать полиграфический дизайн коробочки для товара ( товар пришлем в личку, тематика товара Дом-Сад-Огород. ) а так же отдельно этикетки для товара ( если будем использовать не полиграфическую упаковку а коробочку с белого картона на которую и ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать полиграфический дизайн коробочки для товара ( товар пришлем в личку, тематика товара Дом-Сад-Огород. ) а так же отдельно этикетки для товара ( если будем использовать не полиграфическую упаковку а коробочку с белого картона на которую и ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать полиграфический дизайн для товара ( товар пришлем в личку ). Дизайн должен в собе иметь логотип бренда, иметь информацыонную составляющую о товаре, не иметь мультяшных героев, по сути нести информацию ( (скинем ссылку на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать логотип и фирменный стиль компании! Создать логотип для сайта-бренда ( логотип для сайта но должен подходить для нанесение его на товар, пример предоставлю исполнителю ) что занимается продажей товаров для игр как дорослых так ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Приступаю к смене ЧПУ на сайте по инструции http://l-konstantin.ru/wordpress-permalinks-and-the-consequences-of-changes/ иhttps://ru.forums.wordpress.org/topic/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%A7%D0%9F%D0%A3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8B?replies=7 но до сих пор не нашел ответа на вопрос http://joxi.ru/a2XxLM0hyP6k82 как я могу автоматически получить от вордпресса файл txt или csv вида, был урл http://www.sait.com/archives/98257 сталhttp://www.sait.com/azija/v-stambule-zhenshhiny-terroristki-atakovali-politsejskih-10870.html нужен плагин или скрипт который это сделает ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На вордпресс сайте уже установлен плагин кроспостинга Social Networks Auto Poster подключены наши группы ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер но по каким то причинам автоматический постинг при публикации статьи не идет ( а вот в ручном режиме ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
1) Загрузить нужные иконкии в каталог иконок плагина Mega Main Menu ( загрузить и указать путь где можно загружать новые иконки ) 2) Решить проблему с описанием одной из рубрик сайта ( рубрика Азия ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист по отрисовке изображения в векторном формате а также дорисовки его по длинне. ( что бы при роспечатке изображения в размере 6 метров на 2.5 м.не пришлось обрезать ( то есть сохранились пропорции и ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт10 лет назад
Переношу сайт stroykadomaonline.ru/ на другой хостинг ( или точнее уже перенес ), еще вчера сменил ДНС ( уже прошло 24 часа ) уже по Whois показывает новые ДНС, но до сих пор ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Делаю копию сайта, создавая урли идентичны как на сайте который копируется ( сайт который копируется это дамп сайта, то есть доступа в админку нет,поэтому на другом домене создаю его копию ( пока только копию ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
На данный момент сервер debian nginx+apache неверно кеширует, из-за чего появляеться ошибка номера страницы. Нужно исправить. От Вас цена /срокСистемное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ребята нужно решить проблему которая возникла ни с того ни сего. Сегодня сайт что на движке вордпресс и размещент на VPN-сервере начал делать для каждого следующего поста ту же ссылку ( тот же урл ) ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно просто залить русский вордпресс на сайт последней версии и заснять все на "Camtasia Studio" ( с дозвуковой действий) и там не Цпанель а ISPmanager. Сразу пишите в сколько оцениваете свою работу.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть предложение по роботе на Вордпресс, так же очень желательным к этой работе будет если вы снимите как вы это делаете на Камтазию, или другую любую программу что пишет с экрана ( желательно с озвучеванием ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад