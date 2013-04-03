Andrij411

Андрей Andrij411

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Качественное наполнение вашего сайта:

- рерайт

- копирайт

- СЕО копирайт

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
!!! Разработать-нарисовать логотип для новостного сайта !!!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, позитивное общение, мгновенная оплата. Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Сергей професионал своего дела, выполнил задание на отлично, логотип получили с учетом наших пожеланий, буду обращатся еще, рекомендую.
Ответный отзыв
opamariam
Марьяна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$18
9 баллов
7 лет назад
Полиграфический дизайн коробочки и отдельно етикетки для товара
Все круто!
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
VladislavCh
Владислав 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Полиграфический дизайн етикетки для товара
Понравилось работать с данным заказчиком. Задание сформулировано чётко, а результат оплачен моментально.
Отличный исполнитель, сделал все как нужно и даже больше. Рекомендую.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Вордпресс делает одинаковые урлы
WordPress
Отличный заказчик, оплата моментально, приятно общятся! Рекомендую!
Остался доволен, так держать, был поражён професионализмом.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Настроить кеширование nginx
ApacheDebianNginx
Отличный заказчик! Приятный в общении, знает чего хочет, и ясно излогает! Приятно работать! Всем рекомендую!
Отличный специалист! Всем рекомендую.Справился с работой, которая другим фрилансерам была не под силу ! Быстро и главное качественно справился с работой, всегда держит в курсе дел. Буду сотрудничать в дальнейшем.
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