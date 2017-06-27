Редизайн страницы с играми

Редизайн сайту Федерації з адаптивною версткою
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ для дизайнера:Нужен новый адаптируемый дизайн одной страницы http://openupgames.ru/girl/
Максимально копируем дизайн с VK и Facebook. Можно сделать не в синем цвете., но цвета должны быть userfriendly. Можно предложить нам на выбор несколько цветовых решений.
Если будут разночтения, например в шрифте при сравнении с VK или FB: смотрим как уже решено на openupgames и берем размер шрифта оттуда; так же делаем и по другим вопросам.
Важно по поводу скроллинга страницы должен быть реализован точно так же как в VK и Facebook ( Сначала скролится вся страница целиком, а потом боковые блоки останавливаются и скролится только середина.) Должны быть сделаны несколько вариантов страницы как она будет отображаться на различных устройствах от широкоформатного монитора до мобильного телефона - полноэкранное отображение переходит постепенно в мобильный экран.
Примерный каркас (расположение блоков) сайта как мы это видим можно посмотреть тут (http://new.openupgames.ru/; admin; opentest01), но надо сделать лучше и в 100 раз красивей :-)
Заметки:b. Кубик с рекламой по стилю не должен отличаться от кубиков, в которых будет содержаться информация.d. Выпадающее меню вверху сайта должно стать более привлекательным и иметь стрелочку которая будет показывать вверх или вниз в зависимости от того развернуто меню или нетс. Дополнительно, когда очень широкий монитор, то по краям (где пустое место) должны показываться два блока с рекламой 160x600, а когда размер экрана меньше, то их нет.
Если Вас заинтересовало наше предложение, заполните, пожалуйста, анкету (меньше 1 минуты): https://docs.google.com/forms/d/1zlD_G1Qrg72c9KXw48tlhL7FMfwE7pLHrOc0lOy_H94/
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