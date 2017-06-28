28.06 до конца дня ищу графического дизайнера

Для компании по производству и монтажу пластиковых окон http://www.pvh-sibir.ru/ нужен красивый слайд с пластиковым окном и интерьером. Возможно девушка, которая пьет чай-кофе или просто стоит возле окна. Фирменные цвета - красный и серый. Более точно можно ...
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Добрый день!
Опыт работы в графическом дизайне любого направления, обязательно опыт работы с лендингами;
Примеры работ и их исходники (обязательно!) ; Стоимость работы от 2 до 4 тыс р;
Сроки выполнения 2-3 дня с учетом правок.
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