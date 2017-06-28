28.06 до конца дня ищу графического дизайнера

Для компании по производству и монтажу пластиковых окон http://www.pvh-sibir.ru/ нужен красивый слайд с пластиковым окном и интерьером. Возможно девушка, которая пьет чай-кофе или просто стоит возле окна. Фирменные цвета - красный и серый. Более точно можно ...