нарисовать дизайн лендинга для компании по строительству из дерева. при отписке прикрепляйте примеры своих работ и обязательно укажите, работали ли Вы в данной тематике либо схожей (какой именно). по срокам 1-2 дня. подробности буду обсуждать с кандидатами.