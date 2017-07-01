Дизайн Landing Page

$45
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок153 просмотра
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Необходимо сделать дизайн одностраничника

Тематика: продажа квартир.

Срок до 01.07.2017 20:00 по МСК.

Стоимость 2500 р.

Предпочтение тем, кто уже работал с данной тематикой

 

Прикрепляйте примеры своих работ в отписке к данному проекту.

Детали обсудим с кандидатами.

6 лет назад
aquarius4
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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