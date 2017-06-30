Нужен LP перерисовать с готовых

нарисовать дизайн лендинга для компании по строительству из дерева. при отписке прикрепляйте примеры своих работ и обязательно укажите, работали ли Вы в данной тематике либо схожей (какой именно). по срокам 1-2 дня. подробности буду обсуждать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Ничего сложного не будет! Перерисовать нужно под стиль мониторинг-про.рф
Нужно перерисовать верхний блок без цен, без акции с формой отправки с теми же текстами без верхнего меню:
glonassgps.com/zamena-bloka-nkm-skzi-price
+ с этой страницы eraglonass.ru/zamena-bloka-skzi-taxografa/
добавить верхний текст до таблицы можно на подложке или как то интересно оформить, а не один в один.
перерисовать блок "Как мы работаем" с таким же текстом.
Срок выполнения 1-2 дня.
Можете указать свою цену.
Желательно начать без предоплаты. Исполнителя ждут еще заказы.
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