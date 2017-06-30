Нужен LP перерисовать с готовых

Добрый день.

Ничего сложного не будет! Перерисовать нужно под стиль мониторинг-про.рф

Нужно перерисовать верхний блок без цен, без акции с формой отправки с теми же текстами без верхнего меню:

glonassgps.com/zamena-bloka-nkm-skzi-price

+ с этой страницы eraglonass.ru/zamena-bloka-skzi-taxografa/

добавить верхний текст до таблицы можно на подложке или как то интересно оформить, а не один в один.

перерисовать блок "Как мы работаем" с таким же текстом.

Срок выполнения 1-2 дня.

Можете указать свою цену.

Желательно начать без предоплаты. Исполнителя ждут еще заказы.