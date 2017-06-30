Нужен LP перерисовать с готовых

$15
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок384 просмотра
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Добрый день.

Ничего сложного не будет! Перерисовать нужно под стиль мониторинг-про.рф

Нужно перерисовать верхний блок без цен, без акции с формой отправки с теми же текстами без верхнего меню:

glonassgps.com/zamena-bloka-nkm-skzi-price 

+ с этой страницы eraglonass.ru/zamena-bloka-skzi-taxografa/ 

добавить верхний текст до таблицы можно на подложке или как то интересно оформить, а не один в один.

перерисовать блок "Как мы работаем"  с таким же текстом.

Срок выполнения 1-2 дня. 

Можете указать свою цену.

Желательно начать без предоплаты. Исполнителя ждут еще заказы.

6 лет назад
samberS
Роман 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Yuliia_Kh
Юля 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
2 дня
Юля показала себя с хорошей стороны. Проект был нарисован за 1 день. Очень быстро вносились все правки. Я остался доволен. Рекомендую!
Очень понравилось работать с Романом. Впечатление исключительно положительное. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую!
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