Дизайн сервиса

Необходимо сделать дизайн одностраничника Тематика: продажа квартир. Срок до 01.07.2017 20:00 по МСК. Стоимость 2500 р. Предпочтение тем, кто уже работал с данной тематикой Прикрепляйте примеры своих работ в отписке к данному проекту. Детали обсудим с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подготовить дизайн для сервиса.
Черновые макеты и наброски в Axure https://drive.google.com/open?id=0B3Ra1DX9lYx9Uy1MX21TVkpWT00
Всего страниц - 7 (из них только 5 уникальные, остальные составные блочные)
Также потребуются мобильные версии (телефон и планшет)
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