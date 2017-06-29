Нужно нарисовать Партнерскую программу для сайта, более детальное ТЗ отправлю в лс Срок 10 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продумать и сделать несколько прототипов сайтов в Balsamiq по набору пожеланий.
Оплата - 1000 руб/ главная страница. 500 руб/внутренняя. Без сценариев и интерактивности, разумеется. Черно-белые эскизы.
Опыт - обязательно.
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