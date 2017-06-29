Нужен темплейт подобный этому в PSD: http://www.ugsage.com/default/7-hd-digital-octa-core-64bit-32gb-2g-ram-android-6-0-multi-touch-screen-car-stereo-with-screen-mirroring-function-obd2.html Но не 100%-ная копия, можно что-то поменять. Самое главное чтобы можно было менять текст и фото. Оплата поэтапная либо в конце.
Веб-дизайнер для дизайна лендинга для лизингового брокера + логотипа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Ищу веб-дизайнера для отрисовки мобильной и десктопной версии лендинга для лизингового брокера + логотип
От дизайнера требуется:
-знание принципов юзабилити вебсайтов
-умение делать дизайн сайтов (а не просто дизайн)
-соблюдение дедлайнов
-ответственность и доступность
-настрой на долгосрочное сотрудничество
В вашем отклике сообщите ваш опыт с примерами работ, ваше понимание цены и сроков данного задания и задайте свои вопросы.
Обязательно посмотрите в приложении Описание блоков сайта, навигации и функционала!
Обязательные требования
Порядок работы
1)Созвон, согласование всех элементов ТЗ
2)Создание наброска сайта - какие блоки, где располагаются, какой контент содержат (на бумаге или в удобной программе)
3)Согласование и внесение правок в набросок
4)Отрисовка первой версии
5)Первая сырая версия не позднее чем через 50% времени (т.к. 50% нужно еще на корректировки и правки)
6)Внесение правок
7)Сдача
Правки
Контроль сборок - после утверждения правок они должны быть внесены в весь проект и предоставлена новая сборка с актуальными изменениями.
Поменяли цвет формы или шрифт кнопок - обновили все формы и все кнопки на всех страницах проекта с этой формой и выкатили новую сборку.
Количество правок - до 3 глобальных (концептуальные изменения, общий стиль и направление дизайна), до 10-15 мелких (формы, картинки, шрифты, расположение элементов и т.д.)
Оплата
Оплата 25% после создания наброска, 25% после первой версии и 50% при завершении.
Штрафы 5% от общей суммы за каждый день просрочки по вине дизайнера.
Мы со своей стороны обязуемся быстро реагировать и давать адекватную обратную связь, своевременно проводить оплату, оставить хороший отзыв при плодотворном сотрудничестве.
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