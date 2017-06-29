Веб-дизайнер для дизайна лендинга для лизингового брокера + логотипа

Задача

Ищу веб-дизайнера для отрисовки мобильной и десктопной версии лендинга для лизингового брокера + логотип

От дизайнера требуется:

-знание принципов юзабилити вебсайтов

-умение делать дизайн сайтов (а не просто дизайн)

-соблюдение дедлайнов

-ответственность и доступность

-настрой на долгосрочное сотрудничество

В вашем отклике сообщите ваш опыт с примерами работ, ваше понимание цены и сроков данного задания и задайте свои вопросы.

Обязательно посмотрите в приложении Описание блоков сайта, навигации и функционала!

Обязательные требования

Порядок работы

1)Созвон, согласование всех элементов ТЗ

2)Создание наброска сайта - какие блоки, где располагаются, какой контент содержат (на бумаге или в удобной программе)

3)Согласование и внесение правок в набросок

4)Отрисовка первой версии

5)Первая сырая версия не позднее чем через 50% времени (т.к. 50% нужно еще на корректировки и правки)

6)Внесение правок

7)Сдача

Правки

Контроль сборок - после утверждения правок они должны быть внесены в весь проект и предоставлена новая сборка с актуальными изменениями.

Поменяли цвет формы или шрифт кнопок - обновили все формы и все кнопки на всех страницах проекта с этой формой и выкатили новую сборку.

Количество правок - до 3 глобальных (концептуальные изменения, общий стиль и направление дизайна), до 10-15 мелких (формы, картинки, шрифты, расположение элементов и т.д.)

Оплата

Оплата 25% после создания наброска, 25% после первой версии и 50% при завершении.

Штрафы 5% от общей суммы за каждый день просрочки по вине дизайнера.

Мы со своей стороны обязуемся быстро реагировать и давать адекватную обратную связь, своевременно проводить оплату, оставить хороший отзыв при плодотворном сотрудничестве.