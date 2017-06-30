Баннер 3X6m. тема: жалюзи

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок140 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо разработать два аннера для бильбоарда.

Тематика оконные жалюзи. Надо разработать акцию, добавить скидку 15% или продающий текст.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. 

В предложениях указывайте ссылки на свой профиль, где я смогу увидеть примеры Ваших работ, стоимость услуг, сроки выполнения задания и время, когда Вы сможете приступить к выполнению. 

Жду Ваших предложений!

6 лет назад
makesmple
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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