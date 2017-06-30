Добрый день! Необходимо разработать дизайн сайта по отзывам водно-моторного транспорта. Прототипы с расположением блоков на страницах есть. Всего будет 3-4 страницы. Будет меняться центральная область и при этом блоки будут повторяться. Проект не коммерческий и соответсвенно бюджет на разработку дизайна будет максимально минимальный!Для дизайнеров плюс в портфолио хороший проект.

Отклики без стоимости рассматривать не буду.