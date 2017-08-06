Требуется реализовать дизайн сайта продаж.

Проработан детальный макет каждой страницы.

Отрисованы все формы и уведомления.

Всего - 12 страниц (1 Главная + 9 страниц с изменениями содержания контента, описываются разные услуги + 1 страница помощи и дополнение к ней). Допом нужна страница "Соглашение" - она же типовая страница.

Формы - одна форма с отличающимся текстом в ней (для каждой услуги разный текст)

Уведомления - два уведомления с разным текстом.

Также требуется разработка логотипа.

Обязательна проработка дизайна для смартфона и планшетов. Дизайн - резина.

С детальным ТЗ ознакомлю после небольшого кастинга. Интересуют Ваши работы.

Оставляйте ссылки сразу с указанием портфолио.