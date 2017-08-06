Дизайн сайта продаж

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок469 просмотров
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Требуется реализовать дизайн сайта продаж.

Проработан детальный макет каждой страницы.

Отрисованы все формы и уведомления.

Всего - 12 страниц (1 Главная + 9 страниц с изменениями содержания контента, описываются разные услуги + 1 страница помощи и дополнение к ней). Допом нужна страница "Соглашение" - она же типовая страница.

Формы - одна форма с отличающимся текстом в ней (для каждой услуги разный текст)

Уведомления - два уведомления с разным текстом.

Также требуется разработка логотипа.

Обязательна проработка дизайна для смартфона и планшетов. Дизайн - резина.

С детальным ТЗ ознакомлю после небольшого кастинга. Интересуют Ваши работы.

Оставляйте ссылки сразу с указанием портфолио.

Дизайн сайта
6 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
JuliyaM
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$400
20 дней
Все сделано на высшем уровне. Все идеи реализованы. Исполнитель понравилась на столько, что отдаю ей новый заказ. Мои наилучшие рекомендации!
Большое спасибо Сергею за проект! Было очень приятно работать. Сергей - ответственный, интеллигентный, приятный в общении заказчик! Четко понимает, какой результат хочет увидеть в итоге. Оплата своевременная. Проект получился очень интересным. Спасибо за сотрудничество!
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