Дизайн шаблона сайта Joomla или WP.

Требуется реализовать дизайн сайта продаж. Проработан детальный макет каждой страницы. Отрисованы все формы и уведомления. Всего - 12 страниц (1 Главная + 9 страниц с изменениями содержания контента, описываются разные услуги + 1 страница помощи и дополнение к ...
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Необходимо создать дизайн шаблона на станкостроительную и металургическую тематику. После утверждения дизайна создать шаблон для CMS Joomla или WP.
Интересны цены и сроки.
Спасибо.
Дмитрий
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