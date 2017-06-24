Дизайн сайта с 0

Добрый день, необходим дизайн сайта в который должен входить не только дизайн самого сайта но и проработанные уникальные иконки(кнопки) а так же логотип.

Тема сайта: техническая поддержка и консультация клиентов.

Стиль минимализм чем проще тем лучше но должно быть приятно глазу:) аналога (как например) не могу показать.

Составная часть Админ часть и Клиент часть.

Если необходима дополнительная информация по запросу вышлю.

Вопрос: готовы ли взяться? Примерная цена и сроки?