Создать похожую работу

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! необходим дизайн лендинга для бюро переводов. Текст во вложении. Там где клиенты нужно поставить их логотипы Там где прайс (поставить флаги стран – есть готовые) Жду предложения по цене и срокам. Спасибо